Manisa FK Batman Petrolspor nereden izlenir? Manisa FK Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve ilk 11'leri belli olurken maçın sonucu da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Manisa FK ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecekleri gibi TRT Spor'un resmi internet sitesi aracılığıyla da canlı izleyebilecek.
Manisa FK-Batman Petrolspor karşılaşması, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlıyor. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevlerini Enes Biroğlu ve Demirhan Emir üstlenirken dördüncü hakem olarak Muhammet Alperen Çopur görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya bulunuyor.
Manisa FK ile Batman Petrolspor arasındaki karşılaşmanın maç sonucu henüz kesinleşmedi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından güncel skor ve maç sonucu bu başlık altında yer alacak.
Batman Petrolspor, 16. dakikada Pedrinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.