Manisa FK Batman Petrolspor nereden izlenir? Manisa FK Batman Petrolspor maçı kaç kaç bitti?"

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve ilk 11'leri belli olurken maçın sonucu da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MANİSA FK BATMAN PETROLSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Manisa FK ile Batman Petrolspor arasındaki Trendyol 1. Lig 13. hafta mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecekleri gibi TRT Spor'un resmi internet sitesi aracılığıyla da canlı izleyebilecek.

MANİSA FK BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manisa FK-Batman Petrolspor karşılaşması, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlıyor. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetiyor. Yardımcı hakemlik görevlerini Enes Biroğlu ve Demirhan Emir üstlenirken dördüncü hakem olarak Muhammet Alperen Çopur görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya bulunuyor.

MANİSA FK BATMAN PETROLSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manisa FK ile Batman Petrolspor arasındaki karşılaşmanın maç sonucu henüz kesinleşmedi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından güncel skor ve maç sonucu bu başlık altında yer alacak.

Batman Petrolspor, 16. dakikada Pedrinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.