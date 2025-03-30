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 | Burak Ayaydın

Maradona'nın ölümü bir cinayet mi? Arjantinli efsanenin otopsi raporu ortaya çıktı!

Diego Armando Maradona için otopsi raporu süreci yaşanıyor. Ölmeden önce saatlerce acı çektiği belirtilen Diego Armando Maradona, kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplı şekilde dünyadan ayrılmış.

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Maradona'nın ölümü bir cinayet mi? Arjantinli efsanenin otopsi raporu ortaya çıktı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 17:35

Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili şüphe uyandıran detaylar; ihmal ve cinayet iddialarını güçlendirirken, kritik bulgular otopsi raporunda resmen ortaya çıktı.

DIEGO ARMANDO MARADONA'NIN KALP DAMARLARI SORUNLUYMUŞ

Arjantin Bilimsel Polis Müfettişliği Adli Tıp Direktörü Carlos Cassinelli, Maradona'nın otopsisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Cassinelli 7 sağlık çalışanının cinayet ile yargılandığı davada, "Maradona'nın kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da onun uzun süre acı çektiğini gösteriyor." dedi.

Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Sağlık ekibinin eylemleri yetersiz ve sorumsuzcaydı | Euronews

ÖLÜM SEBEBİ ŞAŞIRTTI

Yapılan otopsi neticesinde Maradona'nın kalp krizinden değil konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminden öldüğü sonucuna varıldı. Cassinelli, "Bu, günlerdir su toplayan bir hasta; bu akut değil. Bu öngörülebilir bir şeydi. Hastayı muayene eden 'herhangi bir doktor' bunu fark ederdi." ifadelerini kullandı ve ihmalkârlık vurgusu yaptı.

Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Kaderine terk edildi | Independent Türkçe

SAVCILIK DA AYNI FİKİRDE

Maradona'nın bakım sürecinin ihmalkârlıklarla dolu olduğunu belirten savcılık, sağlık görevlileri için soruşturma yürütüyor. Yargılanan isimler arasında Maradona'nın son dört yılında kişisel doktorluğunu üstlenen Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar kullandığı ilaçları yazan psikiyatrist Agustina Cosachov da yer alıyor.

Diego Maradona: Eight doctors and nurses who cared for Argentina legend face homicide charges after his death | Football News | Sky Sports

Sıkça Sorulan Sorular

MARADONA'NIN KAÇ DÜNYA KUPASI VARDIR?
Efsane futbolcu, Arjantin ile bir kez şampiyon olmuştur.
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ETİKETLER
#Arjantinli Yıldız
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Diego Armando Maradona
#Spor
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