Maradona'nın ölümü bir cinayet mi? Arjantinli efsanenin otopsi raporu ortaya çıktı!

Diego Armando Maradona için otopsi raporu süreci yaşanıyor. Ölmeden önce saatlerce acı çektiği belirtilen Diego Armando Maradona, kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplı şekilde dünyadan ayrılmış.

Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili şüphe uyandıran detaylar; ihmal ve cinayet iddialarını güçlendirirken, kritik bulgular otopsi raporunda resmen ortaya çıktı.

DIEGO ARMANDO MARADONA'NIN KALP DAMARLARI SORUNLUYMUŞ

Arjantin Bilimsel Polis Müfettişliği Adli Tıp Direktörü Carlos Cassinelli, Maradona'nın otopsisine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Cassinelli 7 sağlık çalışanının cinayet ile yargılandığı davada, "Maradona'nın kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da onun uzun süre acı çektiğini gösteriyor." dedi.

ÖLÜM SEBEBİ ŞAŞIRTTI

Yapılan otopsi neticesinde Maradona'nın kalp krizinden değil konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminden öldüğü sonucuna varıldı. Cassinelli, "Bu, günlerdir su toplayan bir hasta; bu akut değil. Bu öngörülebilir bir şeydi. Hastayı muayene eden 'herhangi bir doktor' bunu fark ederdi." ifadelerini kullandı ve ihmalkârlık vurgusu yaptı.

SAVCILIK DA AYNI FİKİRDE

Maradona'nın bakım sürecinin ihmalkârlıklarla dolu olduğunu belirten savcılık, sağlık görevlileri için soruşturma yürütüyor. Yargılanan isimler arasında Maradona'nın son dört yılında kişisel doktorluğunu üstlenen Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar kullandığı ilaçları yazan psikiyatrist Agustina Cosachov da yer alıyor.