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Marc-Andre ter Stegen sakatlık nedeniyle sezonu kapattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 18:07 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:14
Marc-Andre ter Stegen sakatlık nedeniyle sezonu kapattı!

Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, takımının Villarreal karşılaşmasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirildi.

LaLiga devi Barcelona'nın başarılı Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı açıklandı.

İspanya LaLiga'nın 6. hafta maçında liderliğine devam eden Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen, karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanarak yerini yedek kaleci Inaki Pena'ya bıraktı. Barcelona, Alman kalecinin sağ diz patellar tendonunda kopma meydana geldiğini açıkladı. Ter Stegen, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

SEZON KARNESİ

Alman kaleci ter Stegen, Barcelona forması ile bu sezon 5 LaLiga ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere toplam 6 maçta süre almıştı.

Ter Stegen ameliyat edilecek | Mackolik.com

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Kaynak: tgrthaber.com

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