Marek Hamsik jübile maçına hazırlanıyor! Kadroda Trabzonspor'dan yıldız isimler var

Marek Hamsik'in jübile maçında Pepe Reina, Uğurcan Çakır, Christian Maggio, Paolo Cannavaro ve daha birçok futbol yıldızının yer almasının yanı sıra Trabzonspor'da forma giymiş yıldız isimlerde yer aldı.

Futbol dünyasının efsane orta sahalarından Marek Hamsik’in jübile maçında sahne alacak yıldız isimler açıklandı. Slovak futbolcunun kariyerine veda edeceği özel organizasyonda, birbirinden önemli futbolcular bir araya gelecek.

4-5 Temmuz tarihlerinde Bratislava’da düzenlenecek olan jübile etkinliğinde, “Yabancılar Takımı” adeta bir yıldızlar karması gibi olacak. Kadroda yer alacak isimler şu şekilde:

YABANCILAR TAKIMI

Kaleciler: Pepe Reina, Uğurcan Çakır

Defans: Christian Maggio, Paolo Cannavaro, Luigi Di Biagio, Raúl Albiol, Kalidou Koulibaly, Fabiano Santacroce

Orta Saha: Gökhan İnler, Walter Gargano, Anastasios Bakasetas, Diego Maradona Jr., Blerim Dzemaili, Abdülkadir Ömür

Forvet: José Callejon, Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens, Edinson Cavani, Sam Larsson

SLOVAKYA KARMASI:

Kaleciler: Martin Dúbravka, Ján Mucha

Defans: Peter Pekarík, Tomáš Hubočan, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Milan Škriniar, Dávid Hancko

Orta Saha: Stanislav Lobotka, Miroslav Karhan, Juraj Kucka, Ondrej Duda

Hücum: Róbert Mak, Vladimír Weiss, Lukáš Haraslín, Róbert Vittek, Adam Nemec