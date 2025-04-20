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 | Eyüp Ensar Yeşil

Marek Hamsik jübile maçına hazırlanıyor! Kadroda Trabzonspor'dan yıldız isimler var

Marek Hamsik'in jübile maçında Pepe Reina, Uğurcan Çakır, Christian Maggio, Paolo Cannavaro ve daha birçok futbol yıldızının yer almasının yanı sıra Trabzonspor'da forma giymiş yıldız isimlerde yer aldı.

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Marek Hamsik jübile maçına hazırlanıyor! Kadroda Trabzonspor'dan yıldız isimler var
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 22:32

Futbol dünyasının efsane orta sahalarından Marek Hamsik’in jübile maçında sahne alacak yıldız isimler açıklandı. Slovak futbolcunun kariyerine veda edeceği özel organizasyonda, birbirinden önemli futbolcular bir araya gelecek.
4-5 Temmuz tarihlerinde Bratislava’da düzenlenecek olan jübile etkinliğinde, “Yabancılar Takımı” adeta bir yıldızlar karması gibi olacak. Kadroda yer alacak isimler şu şekilde:

Marek Hamsik jübile maçına hazırlanıyor! Kadroda Trabzonspor'dan yıldız isimler var

YABANCILAR TAKIMI

Kaleciler: Pepe Reina, Uğurcan Çakır
Defans: Christian Maggio, Paolo Cannavaro, Luigi Di Biagio, Raúl Albiol, Kalidou Koulibaly, Fabiano Santacroce
Orta Saha: Gökhan İnler, Walter Gargano, Anastasios Bakasetas, Diego Maradona Jr., Blerim Dzemaili, Abdülkadir Ömür
Forvet: José Callejon, Ezequiel Lavezzi, Dries Mertens, Edinson Cavani, Sam Larsson

Marek Hamsik jübile maçına hazırlanıyor! Kadroda Trabzonspor'dan yıldız isimler var

SLOVAKYA KARMASI:

Kaleciler: Martin Dúbravka, Ján Mucha
Defans: Peter Pekarík, Tomáš Hubočan, Martin Škrtel, Ján Ďurica, Milan Škriniar, Dávid Hancko
Orta Saha: Stanislav Lobotka, Miroslav Karhan, Juraj Kucka, Ondrej Duda
Hücum: Róbert Mak, Vladimír Weiss, Lukáš Haraslín, Róbert Vittek, Adam Nemec

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Sıkça Sorulan Sorular

Hamsik kimdir?
Marek Hamšík (d. 27 Temmuz 1987, Banská Bystrica) Slovak eski millî futbolcudur. Bir dönem Trabzonspor forması giymiştir.
ETİKETLER
#Spor
#Uğurcan Çakır
#Hamsik
#Jübile Maçı
#Slovak Futbol
#Marek Hamsik
#Pepe Reina
#Yıldızlar Karması
#Bratislava
#Spor
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