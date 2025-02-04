Mario Balotelli transferi resmileşiyor!

Sky Sport Italia'nın haberine göre Mario Balotelli'nin yeni kulubü Venezia olacak. Oyun süresinden memnun olmayan deneyimli hücumcu, Genoa'dan ayrılmak istiyor.

MARIO BALOTELLI TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Genoa sportif direktörü Ottolini de Balotelli'nin kulüpten ayrılmak istediğini doğruladı. Şu ana kadar Genoa formasıyla sadece 6 maça çıkan 34 yaşındaki forvet, 56 dakika sahada kalabildi ve hiç skor katkısı sağlayamadı.

DÜŞÜK MAAŞ

Genoa yönetiminden ayrılma sürecinde kolaylık bekleyen Balotelli, Venezia ile önümüzdeki yaza kadar 100 bin Euroluk bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Oyuncunun küme hattındaki Venezia'yı tercih etmesindeki en büyük etken ise düzenli forma giyme isteği.