Marko Arnautovic'ten sonra Dusan Tadic transferi: Sürpriz imzalar!

Kızılyıldız'dan üst üste sürpriz transferler geldi. Sırbistan ekibi, Marko Arnautovic sonrasında Dusan Tadic ile de imza aşamasına geçti.

DUSAN TADIC KIZILYILDIZ'A TRANSFER OLUYOR

Ülkesinin büyük takımlarından Kızılyıldız ile anlaşan Dusan Tadic, Marko Arnautovic sonrasında kırmızı beyazlıların ikinci sansasyonel hamlesi olmuş oldu. Dusan Tadic'e yıllık 2 milyon Euro maaş vererek kulüp rekoru kıran Kızılyıldız, ayrıca da anlaşmaya eklenen pek çok bonus maddesini kabul etti. Esasen ise Dusan Tadic, tüm bu kontrata ek olarak bir de gol ve asist başına 5 bin Euro ekstra ödeme alacak.

DUSAN TADIC İMZALIYOR

Fenerbahçe'den sonra uzun süre görüşmeler yapan Dusan Tadic'in, yakın zamanda Kızılyıldız'a imza atması bekleniyor.