Masuaku Beşiktaş forması ile 100. maçına çıktı!

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku, maç öncesi kulüp formasıyla 100. maçına çıkması nedeniyle onurlandırıldı.
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, takımıyla 100. maçına çıktı. Masuaku için karşılaşma öncesinde bir tören düzenlendi.
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Göztepe mücadelesi öncesi düzenlenen törende Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Arthur Masuaku'ya kulübün simgesi kartal heykeli ve çiçek hediye etti.
Beşiktaş forması altında 100. maçına çıkan Masuaku 3 gol atarken 16 asiste imza atmayı başardı.