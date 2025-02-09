Kariyeriyle ilgili söyleşide Fenerbahçe'ye de değinen Mathieu Valbuena, unutulmaz hisler yaşadığından bahsetti.

İşte o açıklamalar:

"Fenerbahçe inanılmazdı. Atmosfer adeta bir yanardağ gibiydi. Akşam maç sona erdikten sonra eve gittiğinde kulakların hala çınlıyordu. İnanılmazdı. Ancak genel olarak Türkiye’de atmosferlerin hepsi çok etkileyici. Galatasaray ve Beşiktaş da büyüleyici. Marsilya’da stat daha büyük olduğu için inanılmazdı. Olmypiakos da iyiydi." şeklinde konuştu.

AYRILIK

Fenerbahçe'den nasıl ayrıldığına da değinen Fransız futbolcu, "Fenerbahçe’den ayrılmak kolay olmadı, taraftarla aramızda iyi bir bağ vardı. Dürüst olmam gerekirse, gerçekten duygusal anlar yaşadım, çok güzel bir deneyimdi. Ayrılırken stat turu yaptım, şampiyonluk yaşamamış olmama rağmen tüm stat beni ayakta alkışladı." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena; 71 maça çıktı ve 12 gol ile 24 asistlik katkı sağladı.