Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Maurizio Sarri takımın başına geçiyor: Yeni sezon öncesi sürpriz süreç!

İtalya Serie A'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin, gelecek sezon için Milan yönetimi tarafından düşünüldüğü duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maurizio Sarri takımın başına geçiyor: Yeni sezon öncesi sürpriz süreç!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 18:46

Maurizio Sarri, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, kötü bir sezon geçiren Milan'da an itibarıyla yeni kurtarıcı olarak görülüyor.

MAURIZIO SARRI MILAN'IN BAŞINA GEÇİYOR

İtalyan devi Milan, Sergio Conceiçao sürecinden memnun olmadı ve yeni sezon için ivedi harekete geçti. İtalya basını, Milan'ın Maurizio Sarri ile görüştüğünü ve gelecek haftalarda resmi açıklama yapılacağını duyurdu.

MAURIZIO SARRI İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Sarri'nin, aralık ayında Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından da Milan ile görüştüğü ancak uzun vadeli proje istemesi nedeniyle o dönemde Milan'ı reddettiği belirtildi.

Maurizio Sarri takımın başına geçiyor: Yeni sezon öncesi sürpriz süreç!

MILAN'DA SIKINTILI DÖNEM

Serie A'da şampiyonluk iddiası olmayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'a elenen Milan, şu an için sadece İtalya Kupası'nda kupa kazanma kritiğini yapabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN, KUPADA KİMİ ELEDİ?
Yarı finalde Inter'i eleyen Milan, Bologna ile kupa maçına çıkacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cristiano Ronaldo hasta mı? Al Nassr cephesinde olay iddia!
Altay Bayındır için resmi açıklama geldi: Manchester United kritik süreci duyurdu!
ETİKETLER
#milan
#lazio
#İtalya Serie A
#maurizio sarri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.