Maurizio Sarri takımın başına geçiyor: Yeni sezon öncesi sürpriz süreç!

İtalya Serie A'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Şu anda boşta olan Maurizio Sarri'nin, gelecek sezon için Milan yönetimi tarafından düşünüldüğü duyuruldu.

Maurizio Sarri, yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, kötü bir sezon geçiren Milan'da an itibarıyla yeni kurtarıcı olarak görülüyor.

MAURIZIO SARRI MILAN'IN BAŞINA GEÇİYOR

İtalyan devi Milan, Sergio Conceiçao sürecinden memnun olmadı ve yeni sezon için ivedi harekete geçti. İtalya basını, Milan'ın Maurizio Sarri ile görüştüğünü ve gelecek haftalarda resmi açıklama yapılacağını duyurdu.

MAURIZIO SARRI İLE DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Sarri'nin, aralık ayında Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından da Milan ile görüştüğü ancak uzun vadeli proje istemesi nedeniyle o dönemde Milan'ı reddettiği belirtildi.

MILAN'DA SIKINTILI DÖNEM

Serie A'da şampiyonluk iddiası olmayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Feyenoord'a elenen Milan, şu an için sadece İtalya Kupası'nda kupa kazanma kritiğini yapabiliyor.