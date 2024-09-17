Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde yok!
Sahalara dönmeye hazırlanan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor. Arjantinli golcünün bu hafta Türkiye'ye dönmesi beklenirken PAOK maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, tedavisi sonrası İstanbul'a geri dönüyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusu, çarşamba akşamı İstanbul'da olacak.
Icardi, cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması beklenmezken Avrupa kadrosuna ise yazılması hedefleniyor.
PAOK MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR!
Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta yaşadığı üst adale sakatlığı nedeniyle tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren yıldız futbolcunun, Avrupa Ligi'nde 25 Eylül’de yapılacak PAOK karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Icardi, Galatasaray ve Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında bacağında ağrı hissettiği için oyundan çıkmıştı.
Kontrolleri yapılan yıldız futbolcunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği açıklanmıştı.