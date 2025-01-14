Mauro Icardi için büyük teklif hazırladılar! Ses getirecek transfer hamlesi

14 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:23

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Talihsiz sakatlık yaşayan Arjantinli yıldız Boca Juniors ile anılıyor. Icardi için büyük teklif hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Galatasaray'ın ilgilendiği bir sürpriz isim daha ortaya çıktı: Real Madrid peşindeydi

Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Özel hayatıyla konuşulan Mauro Icardi’nin Cimbom’dan ayrılacağı öne sürülüyor.

BOCA JUNIORS ICARDİ'NİN PEŞİNDE

Ülkesinde ameliyat olan Arjantinli yıldız için River Pilate’nin devreye girdiği aktarılmıştı. Arjantin basını, Boca Juniors'un deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazdı.

BÜYÜK TRANSFER TEKLİFİ

Segundo Enfoque kaynaklı haberde, Arjantin ekibinin yıldız futbolcu için büyük bir teklif yapmayı planladığı kaydedildi. Haberde Arjantin futbolunun mali kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu büyüklükte bir operasyonun detaylı bir planlamaya ve çeşitli aktörlerin desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre operasyon, sponsorlar ve stratejik ortaklarla yapılacak anlaşmalarla desteklenebileceği aktartıldı.

Icardi'nin Boca Juniors'a transferinin Arjantin Ligi'ne olan ilgiyi önemli ölçüde artıracağı, uluslararası medyanın ilgisini çekeceği ve maçların küresel izleyici kitlesini genişleteceğinin altı çizildi.