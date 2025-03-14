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 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi transferini duyurdular! Galatasaraylı yıldıza İtalyan kancası

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayrılığı beklenirken şimdi de Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'i yüksek bir bonservisle satmaya hazırlanan Napoli, Galatasaray'dan Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor. İşte sürpriz sürecin detayları.

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Mauro Icardi transferini duyurdular! Galatasaraylı yıldıza İtalyan kancası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:54

Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle birlikte Mauro Icardi hesapları da karışacak gibi duruyor. Gelecek yaz Victor Osimhen'i 75 milyon Euro bedelle satmaya hazırlanan Napoli, Nijeryalı golcünün yerini Galatasaraylı Mauro Icardi ile doldurmak istiyor. Arjantin basınının duyurduğu flaş gelişmeye göre Napoli'de ciddi anlamda teklif hazırlığı yapılıyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN SONRASINDA MAURO ICARDI AYRILIĞI

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, gelecek yaz itibarıyla İstanbul'dan ayrılacak ve yüklü bir meblağ ile Napoli'nin anlaştığı farklı bir kulübe transfer olacak. Bu süreç Galatasaray'ı farklı bir yapılanmaya zorlarken, şimdi de Mauro Icardi kritiği gündeme geldi! Osimhen sonrasında yine iddialı bir kadro derinliği oluşturmak isteyen Napoli, uygun bir bonservis bedeliyle kendini daha önce Serie A'da ispatlamış olan Icardi'yi gündemine aldı. Arjantinli yıldızın sakatlığından dolayı temkinli davranan İtalya temsilcisi, gelecek yaza doğru Osimhen'in ayrılık anlaşmasını tamamlamak ve alternatif isimler için görüşmelere başlamak istiyor.

Mauro Icardi'nin mahkeme tarihi belli oldu - Oxu.az

MAURO ICARDI İÇİN ZOR KARAR

Galatasaray'da genel olarak mutlu olan ama son dönemdeki çalkantılı özel hayatı sebebiyle ailesel sorunlar yaşayan Icardi, yeni bir başlangıç yapmaya olumlu yaklaşsa da İstanbul'da olmak şu an için daha öncelikli durumda.

ARJANTİNLİ GOLCÜNÜN PERFORMANSI

Sakatlanmadan önce Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Icardi, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Mauro Icardi golünü attı, Galatasaray tarihine geçti

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Arjantinli golcünün piyasa değeri 13 milyon Eurodur.
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