Mauro Icardi'den dikkat çeken sosyal medya paylaşımı!

19 Kasım 2024 21:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:37

Arjantinli forvet sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

Galatasaray​'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi​ ile Wanda Nara​ arasında yaşananlar hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor. Icardi'den sonra Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara, boşanma sürecinde Icardi'den sosyal medya paylaşımı geldi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GELDİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı İngiliz takımı Tottenham​ maçında sakatlanan ve şu anda Arjantin'de bulunan Mauro Icardi sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Arjantinli forvet sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak." açıklaması yaptı.

SİMGE DETAYI

Icardi'nin gönderi yaparken kullandığı fotoğrafta ise Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısını seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Golcü futbolcu, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Arjantinli golcü futbolcu Icardi Galatasaray'da bu sezon 14 maçta süre bulurken 6 gol attı ve 2 asist kaydetti.