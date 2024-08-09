Mauro Icardi'ye ikinci şok! Wanda Nara'dan sonra bir darbe de Kerem Aktürkoğlu vuruyor

09 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:06

Galatasaray'da forma giydiği ilk 2 sezonda attığı gollerle peş peşe gelen şampiyonluklarda büyük katkısı olan Mauro Icardi, sarı kırmızılılardaki üçüncü sezonu öncesi peş peşe darbe yedi.

WANDA GİTTİ, ICARDI ÇÖKTÜ

Wanda Nara'nın ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Icardi'nin mutsuzluğu, yeni sezon hazırlıkları sırasında net biçimde ortaya çıkmış, Arjantinli oyuncunun mutsuz görüntüleri gündem olmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ÇARE OLDU

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra adeta hayata küsen yıldız oyuncuya çare ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Icardi'nin takımdaki en yakın arkadaşlarından biri olan milli futbolcu, izinden döner dönmez golcü oyuncunun yüzünü güldürmeyi başardı.

Aktürkoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "görev tamamlandı" mesajını paylaştı.

GALATASARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE...

Ancak Icardi'nin canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray camiası tarafından sık sık eleştirilere maruz kalan, son olarak Süper Kupa'da oynanan Beşiktaş maçının devre arasında olaylara karıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılmaya sıcak bakmaya başladı.

Spartak Moskova'nın Kerem için yaptığı transfer teklifi Galatasaray tarafından kabul edildi. Milli oyuncu Rus ekibiyle transfer görüşmelerini sürdürürken, sarı kırmızılıları bekleyen tehlike ortaya çıktı.

A Spor yorumcusu Serhan Türk, Kerem Aktürkoğlu'nun gönderilmesiyle ilgili kritik bir noktaya dikkat çekti. Icardi'nin eşinden ayrıldıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile yeniden gülmeye başladığına dikkat çeken Serhan Türk, milli futbolcunun transferi için bu konunun da göz önüne alınması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"ICARDI'NİN DİLİNDEN KEREM ANLIYOR"

"Icardi mutsuz ve huzursuzdu. Özel hayatıyla ilgili sıkıntı söz konusuydu. Ta ki Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım oyuncularına verilen izinden dönüşüne kadar. Kerem dönünce Icardi'nin de yüzü güldü. Kerem giderse Icardi'nin kendine gelmesinin biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum. Çünkü Icardi'nin dilinden Kerem anlıyor. Kerem'le saha içindeki uyumu da çok iyi. Mesela Zaha ile Icardi'nin uyumu o kadar iyi değil ama Kerem ile Icardi'nin saha içindeki uyumu Galatasaray'a güç veriyor. Bunun da göz önüne alınması gerekiyor."