Mauro Icardi'ye operasyon! Galatasaray'a mesaj yolladı

02 Aralık 2024 18:58 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 18:59

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi operasyon geçirdi. Arjantinli golcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'a da mesaj yolladı.

Galatasaray​'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi​, son dönemde sportif kariyerinin yanı sıra Wanda Nara​ ile boşanma süreciyle de kamuoyunun gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Arjantinli model Wanda Nara ile tartışmalı boşanmalarına ilişkin devam eden dava için ülkesinde bulunan Mauro Icardi'nin tedavisi de ülkesinde yapılıyor.

MAURO ICARDİ AMELİYAT​ OLDU

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı sonrası Arjantin​'de ameliyat oldu.

GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ

Başarılı bir operasyon geçiren Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim."

Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinin 2025-26 sezonu öncesinde tamamlanması ve bu sezonu kaçırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Galatasaray-Tottenham mücadelesinin 81. dakikasında Tottenham kalecisi Fraser Forster’e pres yaparken bir anda kendini yere bırakan Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık​ nedeniyle oyuna devam edememiş ve sedyeyle sahayı terk etmişti.

Icardi'nin sakatlığına ilişkin kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: