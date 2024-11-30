Mauro Icardi'ye River Plate iddiası!

30 Kasım 2024 18:11 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 18:13

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesine kesin dönüş yapacağı ve River Plate tarafından istenildiği iddia edildi.

Arjantin​ basınını Cadena3'ün haberine göre Mauro Icardi​, ülkesine kesin dönüş kararı aldı.

RİVER PLATE​ İDDİASI

Yıldız oyuncuyu transfer edecek en güçlü adayın River Plate olduğu belirtildi. Arjantin ekibinin yapacağı teklifi Galatasaray​'ın teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine karşın Icardi'yle ilgilenmeye devam ettiği yazıldı.

SEZON KARNESİ

2026​ yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Icardi bu sezon 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.