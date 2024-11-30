Mauro Icardi'ye River Plate iddiası!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 18:11 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 18:13
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ülkesine kesin dönüş yapacağı ve River Plate tarafından istenildiği iddia edildi.
Arjantin basınını Cadena3'ün haberine göre Mauro Icardi, ülkesine kesin dönüş kararı aldı.
RİVER PLATE İDDİASI
Yıldız oyuncuyu transfer edecek en güçlü adayın River Plate olduğu belirtildi. Arjantin ekibinin yapacağı teklifi Galatasaray'ın teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine karşın Icardi'yle ilgilenmeye devam ettiği yazıldı.
SEZON KARNESİ
2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Icardi bu sezon 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com