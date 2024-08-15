Koleksiyona bir kupa daha! UEFA Süper Kupa şampiyonu Real Madrid oldu 

15 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 00:02

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

Şampiyonlar Ligi’nin finalinde Alman ekibi Dortmund'u devirerek kupaya uzanan Real Madrid, Süper Kupa karşılaşmasında UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Atalanta ile kozlarını paylaştı. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanan finali Madrid 2-0'la geçti.

Real Madrid'in gollerini 59. dakikada Valverde ve 68. dakikada ise Real Madrid ile ilk maçına çıkan Mbappe kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE BULDU

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 88. dakikada oyuna girdi. Arda Güler, Real Madrid ile 13 ayda 4. kupasını kazandı. Bunlar sırasıyla; 23/24 UEFA Şampiyonlar Ligi, 23/24 İspanya La Liga, 23/24 İspanya Süper Kupa, 2024 UEFA Super Cup oldu.

REKORU KIRDI

6. zaferini yaşayan Real Madrid, Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını paylaştığı (5'er kez) Milan ve Barcelona'yı arkasında bıraktı.

Real Madrid; 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt, 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun Beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.