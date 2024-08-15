Mbappe'den ilk gol ve kupa sözleri: İnanılmaz bir his

15 Ağustos 2024 05:50 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 06:08

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, ilk golünü attığı ve takımının 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Süper Kupası'na uzandığı Atalanta karşılaşmasının ardından kameraların karşısına geçti.

"YAPMAM GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Fransız yıldız, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his. Gol için ayrıca mutluyum ama daha iyi yapmam gereken çok şey var" diye konuştu.

Real Madrid'in bu yaz başı kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol deviyle ilk resmi maçında gol atarak kupa sevinci yaşadı.

İLK MAÇINDA GOL ATAN 5. REAL YILDIZI

Mbappe ayrıca attığı bu golle harika bir ilk başlangıca imza attı. Fransız yıldız Cristiano Ronaldo, Christian Bale, Ronaldo Nazário ve Bellingham'ın ardından eflatun-beyazlı forma ile ilk maçlarında gol bulan futbolcular kervanına katıldı.

Real Madrid formasıyla ilk maçında gol atan beşinci "Galáctico" olan Kylian ayrıca şimdiden kulübe gol kazandıran 418. isim oldu.