Mehmet Akif Üstündağ yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçildi!
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:53
Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulda 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.
Mehmet Akif Üstündağ ise 121 oy alarak 3. kez TVF Başkanı seçildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Hem de yine yenilenen bir lider olması güzelmiş umarım iyiliğini devam ettirir.