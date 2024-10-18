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Mehmet Akif Üstündağ yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçildi!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 14:53
Mehmet Akif Üstündağ yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçildi!

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara​'da gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulda 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı. Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ​ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ ise 121 oy alarak 3. kez TVF Başkanı seçildi.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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Hayati18 Ekim 2024 15:10

Hem de yine yenilenen bir lider olması güzelmiş umarım iyiliğini devam ettirir.

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