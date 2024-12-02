Mehmet Aurelio'nun acı günü! Annesi kalp krizinden öldü

02 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:27

Eski Milli Futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi geçirdiği kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Lucia Brito Dos Prazares, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkiye​'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu Mehmet Aurelio, aldığı acı haberle yıkıldı. Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün evinde kalp krizi​ geçirdi.

AURELİO İLE EŞİ CENAZEYİ ALMAYA GELDİ

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Prazares'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Mehmet Aurelio ile eşi, daha sonrasında cenazeyi teslim almak Adli Tıp Kurumuna geldi.

"ÖĞRETMEN, SAVAŞÇI, KAZANAN, CESUR, GÜZEL, ZEKİ, ÇALIŞKAN VE EN İYİ ANNE.."

Aurelio annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum"