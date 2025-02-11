Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar üzerinden çarpıcı yorumlar yapan Mehmet Demirkol, pek çok konuyu derinlemesine ele aldı.

"LİGİ FEDERASYONDAN AYIRALIM!"

Planlamayla ilgili kritik önerilerde bulunan Mehmet Demirkol, " Önümüzdeki sezondan itibaren ligi federasyonun dışına çıkaralım ve bir şirkete verelim. MİT standartlarında bir soruşturmayla da yapıyı kuranları bulalım." ifadelerini kullandı. Ayrıca da kaliteli bir futbolcunun bonservis bedeli kadar masrafla hakem sürecine farklılık katılabileceğini belirten Demirkol, "Yıldız bir oyuncunun bonservisi miktarına en iyi liglerden en iyi yabancı hakemleri getirelim ve onlara teslim edelim maçları." dedi.

"RESMİ KURUMLAR DEVREYE GİRMELİ"

Kaos ortamının bitebileceğine değinen deneyimli sunucu, "Bu işler çözülsün istiyorum. Herkes birbirine güvensin istiyorum. Böyle olmayacaksa ne anlamı var bu maçların? Çocuklarımızı neden o maçlara gönderiyoruz? Bu süreçleri resmi kurumlar çözer, spor medyasının halledebileceği bir iş değil bu! Ama inanın çok zor da değil, çözülemeyecek şeyler değil. Huzuru sağlamak istiyorsak böyle adımlar atmalıyız; ama konuşmayı ya da kavga etmeyi seviyorsak aynen böyle devam edelim, debelenip duralım!" diyerek sözlerine devam etti.

İşte sansasyonel açıklamaların tamamı:

"YAYINCI KURULUŞ BİLE ODAĞINI BURADA TUTUYOR"

"Kayserispor-Konyaspor maçı çok iyiydi. Kim konuştu peki? Yayıncı kuruluşta bile konuşulmuyor o maçlar. Her yerde sürekli bu sıkıntılı konular konuşuluyor."

"FENERBAHÇE'YE NE FAYDASI VAR?"

"Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin Fenerbahçe'ye ne faydası var? Galatasaray direkt hükmen galip gelecek, bu Fenerbahçe'nin isteyeceği bir şey değil ki. Belki Galatasaray kırmızı kart görecekti ya da galip gelirken biraz da olsa yorulmuş olacaktı. Ali Koç maçtan çekilmeleri için arasaydı ortaya çıkardı. Bence aramadı, öyle bir şey olsa kesinlikle ortaya çıkardı."

"GÖREVİ BIRAKIN!"

"Yapıyı çözemeyenler, çözemeyeceğini düşünenler, görevlerini bıraksınlar! Çözecek kişiler göreve gelsin!"

"BİZİ BİR ARADA TUTAN NEDİR?"

"Birileri hakkında ileri geri konuşarak kariyer yapmak en kolayı. Ben bunu tercih etmiyorum, buna dahil de olmayacağım. Sakin olmalı ve taşıdığımız değerleri düşünmeliyiz. Bizi bir arada tutan nedir?"