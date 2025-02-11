Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
09:43
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Tarih
09:43
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan çarpıcı açıklamalar! "MİT soruşturma yapsın"

Socrates Dergi'nin YouTube kanalında futbol gündemini değerlendiren Mehmet Demirkol, önemli açıklamalarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın soruşturma yapması gibi önerilerde bulunan spor yorumcusu, ligin federasyondan ayrılmasından da bahsetti. İşte o kritik yaklaşımlar!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Demirkol'dan çarpıcı açıklamalar! "MİT soruşturma yapsın"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 09:46

Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar üzerinden çarpıcı yorumlar yapan Mehmet Demirkol, pek çok konuyu derinlemesine ele aldı.

"LİGİ FEDERASYONDAN AYIRALIM!"

Planlamayla ilgili kritik önerilerde bulunan Mehmet Demirkol, " Önümüzdeki sezondan itibaren ligi federasyonun dışına çıkaralım ve bir şirkete verelim. MİT standartlarında bir soruşturmayla da yapıyı kuranları bulalım." ifadelerini kullandı. Ayrıca da kaliteli bir futbolcunun bonservis bedeli kadar masrafla hakem sürecine farklılık katılabileceğini belirten Demirkol, "Yıldız bir oyuncunun bonservisi miktarına en iyi liglerden en iyi yabancı hakemleri getirelim ve onlara teslim edelim maçları." dedi. 

"RESMİ KURUMLAR DEVREYE GİRMELİ"

Kaos ortamının bitebileceğine değinen deneyimli sunucu, "Bu işler çözülsün istiyorum. Herkes birbirine güvensin istiyorum. Böyle olmayacaksa ne anlamı var bu maçların? Çocuklarımızı neden o maçlara gönderiyoruz? Bu süreçleri resmi kurumlar çözer, spor medyasının halledebileceği bir iş değil bu! Ama inanın çok zor da değil, çözülemeyecek şeyler değil. Huzuru sağlamak istiyorsak böyle adımlar atmalıyız; ama konuşmayı ya da kavga etmeyi seviyorsak aynen böyle devam edelim, debelenip duralım!" diyerek sözlerine devam etti. 

İşte sansasyonel açıklamaların tamamı:

"YAYINCI KURULUŞ BİLE ODAĞINI BURADA TUTUYOR"

"Kayserispor-Konyaspor maçı çok iyiydi. Kim konuştu peki? Yayıncı kuruluşta bile konuşulmuyor o maçlar. Her yerde sürekli bu sıkıntılı konular konuşuluyor."

"FENERBAHÇE'YE NE FAYDASI VAR?"

"Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin Fenerbahçe'ye ne faydası var? Galatasaray direkt hükmen galip gelecek, bu Fenerbahçe'nin isteyeceği bir şey değil ki. Belki Galatasaray kırmızı kart görecekti ya da galip gelirken biraz da olsa yorulmuş olacaktı. Ali Koç maçtan çekilmeleri için arasaydı ortaya çıkardı. Bence aramadı, öyle bir şey olsa kesinlikle ortaya çıkardı."

"GÖREVİ BIRAKIN!"

"Yapıyı çözemeyenler, çözemeyeceğini düşünenler, görevlerini bıraksınlar! Çözecek kişiler göreve gelsin!"

"BİZİ BİR ARADA TUTAN NEDİR?"

"Birileri hakkında ileri geri konuşarak kariyer yapmak en kolayı. Ben bunu tercih etmiyorum, buna dahil de olmayacağım. Sakin olmalı ve taşıdığımız değerleri düşünmeliyiz. Bizi bir arada tutan nedir?"

 

 

 

 

 

 

İconİLİŞKİLİ HABER
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
ETİKETLER
#Politika
#Spor
#fenerbahçe kulübü
#türkiye süper lig
#milli istihbarat teşkilatı (mit)
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Mertens'in penaltısı Barcelona ve Real taraftarını birbirine düşürdü! "Yozlaşmış ve hilekâr"
Mertens'in penaltısı Barcelona ve Real taraftarını birbirine düşürdü! "Yozlaşmış ve hilekâr"
2
Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!
Ognjen Mimovic Zenit'e gidiyor!
3
Brezilyalı golcü Fenerbahçe'de! Sürpriz transfer duyuruldu
Brezilyalı golcü Fenerbahçe'de! Sürpriz transfer duyuruldu
4
Fenerbahçe'nin stadyum projesi ortaya çıktı! Kapasite 65 bine çıkartılacak
Fenerbahçe'nin stadyum projesi ortaya çıktı! Kapasite 65 bine çıkartılacak
5
Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
Kasımpaşa Cenk Tosun ile ilgileniyor!
Haber
11 Şubat 2025
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Haber
11 Şubat 2025
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih09:43
Bugün kandil mi 11 Şubat? Berat Kandili idrak edilecek
Tarih09:43
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti
Tarih09:43
Son dakika | Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için karar çıktı! Örgüte yardımla suçlanıyordu
Tarih09:41
Altın fiyatlarındaki rekorun perde arkası
Tarih09:41
Suriye, Rusya'yı kapıdan döndürdü: Roketli konvoy Tartus'a alınmadı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.