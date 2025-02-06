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 | Burak Ayaydın

Mehmet Demirkol'dan Hasan Şaş'a "Hep aynı şey"

Socrates Dergi YouTube kanalında yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Yeni Açık'ta Adana Demirspor'a dair değerlendirmeler yapan Hasan Şaş'a destek çıktı ve "Neden hep aynı şey oluyor" diyerek sistemi eleştirdi.

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Mehmet Demirkol'dan Hasan Şaş'a "Hep aynı şey"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.02.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
06.02.2025
saat ikonu 11:18

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon yaşadığı sıkıntılı süreçle birlikte puan tablosunda son sırada yer alıyor. Kulüpteki olumsuz değişim herkes tarafından eleştirilirken, Hasan Şaş ve Mehmet Demirkol da bu konu özelinde değerlendirmeler yaptılar. 

MEHMET DEMİRKOL'DAN HASAN ŞAŞ'IN YORUMUNA DESTEK

Adana Demirspor, bir dönem Süper Lig'e damga vurmuş ve Avrupa'ya gitmeye hak kazanmıştı. O zamanlarda yıldız isimleri transfer eden ve başarılı bir futbol sergileyen Adana ekibi, an itibarıyla gelinen noktada ise ligimizde daha önce pek çok örneği olan bir sıkıntıyı yaşadı ve bütçe yapılanmasını gözetmediği için dengeyi koruyamadı. Bu sürece dair Yeni Açık YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Hasan Şaş "Bu sene küme düşmek tamam ama seneye de düşecekler" yorumunu yaptı. Mehmet Demirkol da bu ifadeye katılarak "Büyük işler yapan yöneticilerden sonra geriye kalan bu oluyor, açıkçası neden hep aynı şey oluyor, sistem niye buna müsaade ediyor" ifadelerini kullandı. 

MALİ YAPILANMA KONUSU

Adana Demirspor'un yaşadıklarından hareketle Süper Lig tarihine baktığımızda, dönem dönem sansasyonel işler yapan kulüpleri ve bir süre sonra da iflas ettiklerini görüyoruz. Mali yapılanmaya dikkat etmeyen bu kulüpler, borç batağından kurtulmak amacıyla en alt liglere kadara küme düşürülüyorlar ve futbol kültürü olan şehirler de bu kısır döngüden olumsuz etkileniyor.

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ETİKETLER
#Spor
#adana demirspor
#türkiye süper lig
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