Meksika CONCACAF Gold Cup'ta yine şampiyon oldu!

Meksika'dan yine CONCACAF Gold Cup zaferi geldi. Turnuvada 10. kez şampiyon olan Meksika, finalde ABD'yi 2-1 ile geçti.

CONCACAF Gold Cup finalinde Meksika ile ABD karşılaştı. Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti. Finalde öne geçen ABD; tek golünü 4. dakikada Chris ile bulurken, şampiyon takım ise Jimenez (27) ve Alvarez (77) ile galip geldi.

RAUL JIMENEZ'DEN DIOGO JOTA SEVİNCİ

Raul Jimenez, Marcel Ruiz’in asistinde sol ayağıyla sert bir vuruşla skoru eşitledi. Jimenez, golün ardından Wolverhampton’dan eski takım arkadaşı Diogo Jota’ya ithafen duygusal bir kutlama yaptı.

https://x.com/GoldCup/status/1942011735180820737

POCHETTINO DA ZAFERİ GETİREMEDİ

ABD, maç boyunca hücumda etkili olamadı ve Richards’ın golünden sonra ilk yarıda başka şut çekemedi. Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun yönetimindeki ABD, Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi yıldız oyuncuların yokluğunda genç bir kadroyla mücadele etti.