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 | Burak Ayaydın

Meksika CONCACAF Gold Cup'ta yine şampiyon oldu!

Meksika'dan yine CONCACAF Gold Cup zaferi geldi. Turnuvada 10. kez şampiyon olan Meksika, finalde ABD'yi 2-1 ile geçti.

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Meksika CONCACAF Gold Cup'ta yine şampiyon oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 22:57

finalinde ile karşılaştı. Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti. Finalde öne geçen ABD; tek golünü 4. dakikada Chris ile bulurken, şampiyon takım ise Jimenez (27) ve Alvarez (77) ile galip geldi.

RAUL JIMENEZ'DEN DIOGO JOTA SEVİNCİ

Raul Jimenez, Marcel Ruiz’in asistinde sol ayağıyla sert bir vuruşla skoru eşitledi. Jimenez, golün ardından Wolverhampton’dan eski takım arkadaşı Diogo Jota’ya ithafen duygusal bir kutlama yaptı.

https://x.com/GoldCup/status/1942011735180820737

POCHETTINO DA ZAFERİ GETİREMEDİ

ABD, maç boyunca hücumda etkili olamadı ve Richards’ın golünden sonra ilk yarıda başka şut çekemedi. Teknik direktör Mauricio Pochettino’nun yönetimindeki ABD, Christian Pulisic ve Weston McKennie gibi yıldız oyuncuların yokluğunda genç bir kadroyla mücadele etti.

Meksika CONCACAF Gold Cup'ta yine şampiyon oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

MEKSİKA BU ZAFERLE KUPA DIŞINDA NE KAZANMIŞ OLDU?
Meksika, Gold Cup’ta üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti ve 2009-2011 yıllarından sonra ikinci kez bu başarıyı tekrarladı. Turnuvanın finali, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak iki ülke arasındaki rekabeti yansıtmasıyla dikkat çekti. Meksika, bu galibiyetle bölgesel üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.
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ETİKETLER
#Meksika
#Meksika
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#final
#Abd
#CONCACAF Gold Cup
#Concacaf Gold Cup
#Raul Jimenez
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