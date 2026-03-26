Merih Demiral neden yok, neden oynamıyor? Romanya maçı kadrosunda yer almadı

Merih Demiral neden yok Türkiye Romanya maçı 11’inde yer almaması nedeniyle merak edildi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Romanya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Milliler, bu turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak. Maçın 11’lerinin açıklanmasının ardından Merih Demiral’i göremeyenler Merih Demiral Romanya maçında neden yok merak etmeye başladı. İşte Merih Demiral’in oynamama sebebi…

Merih Demiral neden yok, neden oynamıyor? Romanya maçı kadrosunda yer almadı
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 18:48
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 18:50

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadelede kazanan ekip finalde Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Karşılaşmada 11’ler belli oldu.

TÜRKİYE ROMANYA İLK 11'LER

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kritik mücadelede kalede Uğurcan Çakır’a görev verirken savunma hattını Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu tercih edildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada Türkiye, sahasında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Karşılaşmayı kazanan ekip, Slovakya ile Kosova arasındaki eşleşmenin galibiyle deplasmanda final mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım ise 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

MERİH DEMİRAL NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

A Milli Takım’ın önemli savunma oyuncularından Merih Demiral, kamp sürecine sakatlık problemiyle katıldı. Oyuncunun özellikle kulübü Al-Ahli’de geçirdiği dönemde yaşadığı kuadriseps tendon sorunu nedeniyle tam antrenmanlara katılamadığı belirtildi. Kamp boyunca tedavisi devam eden deneyimli futbolcu, antrenmanların bazı bölümlerinde sahadan ayrılarak çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü.

Sağlık heyeti ve teknik ekip, maç saatine kadar oyuncunun durumunu yakından takip etti. Yapılan son kontrollerde iyileşme sürecinin yeterli seviyeye ulaşmadığı belirlendi ve risk alınmaması yönünde karar verildi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Montella, Merih Demiral’ı Romanya karşılaşmasının 23 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

TÜRKİYE’NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyordu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

