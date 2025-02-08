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 | Eyüp Ensar Yesil

Mert Günok'tan saat eleştirisi!

Beşiktaş kaptanı Mert Günok, Sivasspor maçının ardından TFF'ye sert eleştirilerde bulundu. Günok yaptığı açıklamada, "Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar. Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik." ifadeleri kullandı.

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Mert Günok'tan saat eleştirisi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 22:01

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir 3 puan aldı.

Karşılaşmanın sonunda takım kaptanı Mert Günok sert açıklamalarda bulundu. 

"NEDEN 19.00'DA OYNADIK?"

Mert Günok maçın saati hakkında TFF'ye, "İzleyenler de gördü havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13 ve 16'da oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar. Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum." sözleriyle sert eleştiride bulundu.

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"HAKKIMIZIN YENMESİNE KARŞIYIZ"

Açıklamalarına devam eden Mert Günok, "Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum." dedi.

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