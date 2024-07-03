Mert Günok'un kurtarışı Pele'nin 1970'deki tarihi pozisyonunu hatırlattı: Gordon Banks varken bu çok zordu

03 Temmuz 2024 09:32 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:17

EURO 2024’te A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye 2-1 öndeyken maçın son anlarında Avusturya gole çok yaklaştı.

Milli Takımımızın kalecisi Mert Günok, ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza attı. Maçın sonuna 4 dakika ilave edilmişti. Uzatma dakikalarının son saniyelerinde Prass'ın sol kanattan ortasında Baumgartner'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda Mert Günok ıslak zeminde yerde seken topu son anda kurtardı.

SADECE BU POZİSYONUN GOL BEKLENTİSİ ORANI ŞAŞIRTTI

Bu pozisyonun gol beklentisi 0.94 olarak açıklandı. Penaltıların ise gol beklentisi 0.75 olarak kabul ediliyor.

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Mert Günok için dikkat çeken ifadeler kullandı.

RANGNİCK: TÜRKİYE'NİN KALESİNDE GORDON BANKS VARDI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ralf Rangnick, ''Şans bizden yana değildi, maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik. Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık.'' dedi.

Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadıklarını belirten Rangnick, ''Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama tabii ki zor. Çok da yaklaşmıştık ama Türkiye'nin kalesinde Gordon Banks varken bu çok zordu.'' ifadelerini kullandı.

Avusturya basını ise Günok'un kurtarışını, 1970 Dünya Kupası'nda Brezilyalı Pele'nin kafa vuruşunda İngiltere kalecisinin yaptığı meşhur kurtarışa benzetti.

MERİH DEMİRAL BÖYLE SESLENDİ

Gollerimizi atan Merih Demiral, Mert Günok'a son pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Oğlum Merto, Allah var ya... Oğlum nasıl çıkardın lan! Allah çarpsın..."