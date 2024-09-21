Mert Hakan Yandaş maç sonu kendine hakim olamadı!

21 Eylül 2024 23:19 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 23:21

Son dakika haberi: Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken sarı kırmızı futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı. Futbolcular taraftarıyla kutlama yaparken Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı.

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Süper Lig​'in 6. haftasında dev derbide kazanan Galatasaray​ oldu. Milyonlarca taraftar ekranlara kilitlendi. Fenerbahçe​ evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Galatasaray 20. dakikada Torreira​'nın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Daha sonra konuk takım 28. dakikada Mertens​ ile farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Galatasaray 59. dakikada Sara ile skoru 3-0'a çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'de ise 63. dakikada Dzeko penaltıdan golü buldu.

Maç sonrasında Galatasaray futbolcuları taraftarına koştu. Sarı kırmızılılar taraftarıyla galibiyeti kutlarken bir anda tansiyon yükseldi.

MERT HAKAN YANDAŞ YİNE OLAY OLDU!

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş sinirlerine hakim olamadı. Bir ara Sportif Direktör Mario Branco'nun Yandaş'ın yanına giderek uyarılarda bulunduğu görüldü. Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı futbolculara doğru bağırdığı görüldü.