Mert Hakan Yandaş neden ceza aldı ne cezası? PFDK’nın kararı belli oldu

Fenerbahçe formasını terleten Mert Hakan Yandaş hakkında uygulanan disiplin yaptırımı spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan kararın ardından oyuncunun kariyeri merak edilen konular arasına girdi. Peki, Mert Hakan Yandaş kaç yıl ceza aldı, hangi gerekçeyle cezalandırıldı, futbolu bıraktı mı?

Profesyonel Disiplin Kurulu’nun verdiği kararla ’a uygulanan ceza kesinlik kazandı. Derbi sonrasında gündeme gelen sevk sürecinin ardından yürütülen incelemeler tamamlandı ve futbolcunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı. Kararın ardından hem kulüp tarafında hem de kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Verilen karar sonrasında Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu haline geldi. Kulübün, karara itiraz ederek nezdinde başvuruda bulunma hakkı bulunuyor. İtiraz sürecinde cezanın onaylanması, iptal edilmesi ya da süresinin yeniden düzenlenmesi ihtimalleri göz önünde bulundurulabilecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte futbolcunun sahalara dönüş tarihi kesinlik kazanacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun derbi sonrası sevk süreci sonunda Mert Hakan Yandaş'a bahis faaliyetleri nedeniyle kesinleşen 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.
Bu ceza, futbolcunun bir yıl boyunca resmi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği ve futbol faaliyetlerinden uzaklaştırılacağı anlamına geliyor.
Mert Hakan Yandaş'ın bahis faaliyetleri içerisinde yer alması nedeniyle ceza aldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre futbolcuların bahis faaliyetlerine katılması yasaklanıyor.
Fenerbahçe yönetiminin karara itiraz ederek Tahkim Kurulu nezdinde başvuruda bulunma hakkı bulunuyor.
MERT HAKAN YANDAŞ KAÇ YIL CEZA ALDI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanan karara göre Mert Hakan Yandaş’a 12 ay süreyle hak mahrumiyeti cezası verildi. Bu yaptırım, futbolcunun bir yıl boyunca resmi karşılaşmalarda forma giyemeyeceği ve futbol faaliyetlerinden uzaklaştırılacağı anlamına geliyor. Uygulanan ceza kapsamında oyuncu yalnızca maçlardan değil, aynı zamanda kulüp organizasyonları ve resmi etkinliklerden de men edilecek. Bu durum, profesyonel kariyer açısından ciddi bir kesinti olarak değerlendiriliyor.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN CEZA ALDI?

Disiplin kurulunun kararına dayanak olarak futbolcunun bahis faaliyetleri içerisinde yer alması gösterildi. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre futbolcuların bahis faaliyetlerine katılması kesin biçimde yasaklanıyor. Yapılan incelemeler sonucunda bu kurala aykırı bir durumun tespit edilmesi üzerine Mert Hakan Yandaş hakkında ağır bir yaptırım uygulandı. Karar metninde, ihlalin kapsamı ve futbol disiplinine olan etkisi dikkate alınarak cezanın belirlendiği ifade edildi.

