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 | Burak Ayaydın

Mert Hakan Yandaş'tan 'Anlayış' beklentisi!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan sosyal medya paylaşımı geldi. Son dönemde yoğun bir tedavi döneminde olan Mert Hakan Yandaş, sürece dair bir açıklama yayınladı.

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Mert Hakan Yandaş'tan 'Anlayış' beklentisi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 22:00

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan sezonu kapattığına dair iddialara cevap geldi. Rahatsızlık sürecinden bu yana hastanede olan Mert Hakan Yandaş, 'anlayış' beklediğini söyledi.

Mert Hakan Yandaş'tan 'Anlayış' beklentisi!

FENERBAHÇELİ MERT HAKAN YANDAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim. Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum. Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

MERT HAKAN YANDAŞ FENERBAHÇE'YE NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
Fenerbahçe, Mert Hakan için transfer bedeli ödememişti.
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ETİKETLER
#mert hakan yandaş
#merthakan yandaş
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Fenerbahçe Takımı
#Spor
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