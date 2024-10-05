Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na 'yol' göndermesi!

05 Ekim 2024 18:23 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:43

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun "Bizimkisi doğru yol" demecine sosyal medya üzerinden cevap Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medya platformu Kick'te yayın yapan milli futbolcunun bazı açıklamaları gündem oldu.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerine sosyal medya üzerindeki gönderisiyle cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN 'YOL' GÖNDERMESİ

Mert Hakan Yandaş, Anıtkabir'in önünde Fenerbahçe taraftarlarının "Açtığın bu yolda bizi senin fenerin aydınlatıyor" pankartıyla çekilmiş bir fotoğrafını "Bizim 'yol'umuz!" ifadesiyle paylaştı. Yandaş'ın bu paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

Kerem Aktürkoğlu, Kick platformunda yaptığı açıklamada, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım da var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol, onlarınki yanlış da belki bir gün farkına varırlar." ifadelerini kullanmıştı.