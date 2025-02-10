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Spor
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 | Suat Vilgen

Mertens'in penaltısı Barcelona ve Real taraftarını birbirine düşürdü! "Yozlaşmış ve hilekâr"

Mertens'in Galatasaray'a kazandırdığı penaltı sonrası Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa spor basınında geniş yankı buldu. Haber genel olarak "Skandal" başlığıyla duyurulurken, Mertens'in penaltısı İspanya'da Barcelona ve Real Madrid taraftarları arasında yoğun tartışma başlattı.

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Mertens'in penaltısı Barcelona ve Real taraftarını birbirine düşürdü! "Yozlaşmış ve hilekâr"
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:06

Galatasaray ile Adana Demirspor, arasında dün akşam oynanan karşılaşma Türk futbolu için yine tarihe geçen bir olaya bahne oldu. Mertens'in maçın 10. dakikasında Galatasaray'a kazandırdığı penaltının ardından konuk Adana ekibi 30. dakikada hakem kararına tepki göstererek maçı terk etti. Bu eylemin ardından maç tatil edilirken karşılaşma sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşuldu. Özellikle Avrupa basını karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, internet siteleri genel olarak "Türkiye Ligi'nde skandal" ve benzeri başlıklarla haberi servis etti. 

SKANDAL BAŞLIĞIYLA SERVİS ETTİLER

Bunun yanında birçok  futbol yorumcusuna göre Mertens'in kendini atarak kazandırdığı tartışmalı penaltı  kararı İspanya'da Barcelona ve Real Madrid taraftarlarını birbirine düşürdü. Marca gazetesi "Türkiye'de skandal! Morata penaltıdan golü attı ve rakip sahayı terk etti" başlığıyla verilen haberin altına yorum yapan Barça ve Real taraftarları, Mertens'in penaltısı üzerinden kendi maçlarındaki hakem hatalarına yorum getirdi. 

"YOZLAŞMIŞ VE HİLEKAR"

İşte o yorumlardan bazıları: 
-"Barcelona'ya karşı oynayan her takımın yapması gereken şey bu şekilde sahadan çekilmektir. Görünün ve herkes geri çekilsin. Böyle yozlaşmış ve hilekar bir kulüple rekabet etmeyin."
-Geçen sezon Celta Vigo, hilekar Real Madrid'in golle sonuçlanan blöf penaltısının ardından sahayı terk etseydi dünya başlarına yıkılırdı. Ve herkes Madrid'in nasıl kazandığını konuşurdu.

GALATASARAY'A "NEGREİRA" BENZETMESİ

-Negreira'nın Türkiye Ligi'nde şube açtığı aşikar.
(İspanya'da "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona Kulübünün bir şirketle anlaşarak hakemler hakkında bilgi almaya çalıştığı iddialarıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında Hakemler Teknik Komitesinin ofislerinde arama yapıldı.)
-İlginçtir ki, bu penaltı, geçen sezon Liga'nın kaderini belirleyen El Clasico'da Madrid lehine Lucas Vázquez'e verilen "penaltı" ile aynı. Aynı maçta Lamine'e (El Clasico'ların en genç golcüsü olacaktı) gol verilmedi çünkü yan kameraların çalışmadığı iddia edilmişti. Bütün bunlar başka bir ülkede oluyor ve lig askıya alınıyor, Xavi burada tek başına şikayet ediyor, basın da ona ağlak diyor. Burası İspanya, Rejim Birliği.

"BİR KERE DE BİZ GÖZLERİMİZİ AÇABİLSEK"

-Futbol çürümüştür. Burada, orada ve her yerde.
-Real Madrid'e karşı oynayanlar aynısını yapsalardı, Real tüm maçlarını tek başına oynardı.
-Medya, bu dergi de (Marca) dahil olmak üzere, bunlar manipülatörlerdir. Madrid'i hep aklıyorlar. Bravo sahayı terk ettikleri için, muhteşemler. Bakalım bir kere de olsa biz de gözlerimizi açabilecek miyiz.

-Umarım Mardrid'e karşı oynayan tüm takımlar bunu yapar. Hırsızlık zaten çok fazla, maç maç...
 

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ETİKETLER
#barcelona
#real madrid
#Dries Mertens
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
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