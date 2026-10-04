Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

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İstanbul
Türk voleybolunun genç isimlerinden Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen genç sporcu, libero pozisyonunda görev yapıyor. Cabbaroğlu hakkında araştırma yapan kullanıcılar özellikle "Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli?", "Meryem Cabbaroğlu hangi takımda?" ve "Meryem Cabbaroğlu'nun boyu kaç?" sorularına cevap arıyor.
Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu ve 2026 itibarıyla 20 yaşında. Türkiye'de doğan genç voleybolcu, libero pozisyonunda görev yapıyor. 1,63 metre boyundaki Cabbaroğlu, 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyiyor.
Instagram kullanıcı adı ise meryemcabbaroglu'dur. Ancak hesabı gizli.
Meryem Cabbaroğlu Türkiye'de doğdu. Aile geçmişine ilişkin paylaşılan bilgilere göre annesi Rus, babası ise Türk. Bu nedenle sosyal medyada Rus kökenli olduğu yönünde yorumlar yapılmış olsa da Cabbaroğlu Türk voleybolcu olarak kariyerini sürdürüyor.
Meryem Cabbaroğlu, 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor kadrosunda yer alıyor. Daha önce TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü Astor ve Zeren Spor Kulübü bünyesinde forma giydi. 2024/25 sezonunda Zeren Spor Kulübü U18 ve Alpet Zeren Spor'da oynadı.
Sosyal medyada Rus sanılmasıyla gündem olan Cabbaroğlu'nun taktığı kolye nedeniyle dini de araştırılıyor. Ancak kendisinin buna yönelik net bir açıklaması bulunmuyor.
Meryem Cabbaroğlu'nun boyu 1,63 metre. Libero pozisyonunda oynayan genç voleybolcu, 27 numaralı formayı giyiyor.