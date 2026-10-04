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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:40

Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyada gündem olan genç voleybolcular arasında yer aldı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen Cabbaroğlu'nun yaşı, memleketi, boyu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Meryem Cabbaroğlu hangi takımda oynuyor, boyu kaç?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 22:31
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:40

Türk voleybolunun genç isimlerinden Meryem Cabbaroğlu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyen genç sporcu, libero pozisyonunda görev yapıyor. Cabbaroğlu hakkında araştırma yapan kullanıcılar özellikle "Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli?", "Meryem Cabbaroğlu hangi takımda?" ve "Meryem Cabbaroğlu'nun boyu kaç?" sorularına cevap arıyor.

HABERİN ÖZETİ

Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çeken genç voleybolcu Meryem Cabbaroğlu, libero pozisyonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyiyor.
Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu ve 20 yaşında.
Annesi Rus, babası ise Türk olan Cabbaroğlu, Türkiye'de doğmuştur.
Genç voleybolcu, 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giymektedir.
Daha önce TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü Astor ve Zeren Spor Kulübü bünyesinde oynamıştır.
Meryem Cabbaroğlu'nun boyu 1,63 metredir ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

MERYEM CABBAROĞLU KİMDİR?

Meryem Cabbaroğlu, 14 Şubat 2006 doğumlu ve 2026 itibarıyla 20 yaşında. Türkiye'de doğan genç voleybolcu, libero pozisyonunda görev yapıyor. 1,63 metre boyundaki Cabbaroğlu, 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor forması giyiyor.

Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

Instagram kullanıcı adı ise meryemcabbaroglu'dur. Ancak hesabı gizli.

MERYEM CABBAROĞLU NERELİ?

Meryem Cabbaroğlu Türkiye'de doğdu. Aile geçmişine ilişkin paylaşılan bilgilere göre annesi Rus, babası ise Türk. Bu nedenle sosyal medyada Rus kökenli olduğu yönünde yorumlar yapılmış olsa da Cabbaroğlu Türk voleybolcu olarak kariyerini sürdürüyor.

MERYEM CABBAROĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Meryem Cabbaroğlu, 2026/27 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor kadrosunda yer alıyor. Daha önce TVF Spor Lisesi, MKE Ankaragücü Astor ve Zeren Spor Kulübü bünyesinde forma giydi. 2024/25 sezonunda Zeren Spor Kulübü U18 ve Alpet Zeren Spor'da oynadı.

Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

Meryem Cabbaroğlu'nun dini nedir?

Sosyal medyada Rus sanılmasıyla gündem olan Cabbaroğlu'nun taktığı kolye nedeniyle dini de araştırılıyor. Ancak kendisinin buna yönelik net bir açıklaması bulunmuyor.

Meryem Cabbaroğlu kaç yaşında, nereli? Dini, hangi takımda oynadığı ve boyu...

Meryem Cabbaroğlu'nun boyu kaç?

Meryem Cabbaroğlu'nun boyu 1,63 metre. Libero pozisyonunda oynayan genç voleybolcu, 27 numaralı formayı giyiyor.

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ETİKETLER
#Meryem Cabbaroğlu
#Bodrum Belediyesi Bodrumspor
#Tvf Spor Lisesi
#Mke Ankaragücü Astor
#Zeren Spor Kulübü
#Spor
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