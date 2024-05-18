Messi'nin hayatını değiştiren peçete dudak uçuklatan fiyata satıldı

18 May 2024 12:04 - Güncelleme : 18 May 2024 12:30

Dünyanın en iyi sporcuları arasında yer alan Lionel Messi'nin FC Barcelona'ya ilk transferinin belgesi olan peçete Londra merkezli uluslararası müzayede evi Bonhams'ta açık attırmaya çıkarılmıştı.

220 bin pound (274 bin dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkarılan peçete 890 bin euroya (31 milyon lira) satıldı.

"MESSİ'NİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ"

Müzayede evi yetkililerinden Ian Ehling, "Evet, bu bir peçete. Ama Lionel Messi'nin kariyerinin başlangıcındaki ünlü peçete o. Messi'nin hayatını ve FC Barcelona'nın geleceğini değiştirdi ve dünya çapında milyarlarca taraftarın, futbolun en muhteşem anlarından bazılarını yaşamasına aracı oldu" ifadelerini kullandı.

13 YAŞINDA HAYAT DEĞİŞTİREN İMZA

İspanya'nın köklü kulübü FC Barcelona'nın o dönem sportif direktörlüğünü yapan Carles Rexach, 14 Haziran 2000 tarihinde, Arjantin'de bir lokantada, müzayedede satılan peçeteye, kulübün o zamanlar 13 yaşında olan Messi'yi transfer etme isteğine dair niyetini ifade eden birkaç cümle yazmış ve bunu imzalamıştı.