Messi'nin yeni takımı belli oldu! Fransızlar duyurdu: Görüşmeler başladı

Barcelona'dan beklenmedik bir şekilde gözyaşlarıyla ayrılan Lionel Messi, önce PSG ve daha sonra şok bir kararla MLS ekibi Inter Miami'e imza atmıştı. Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız gazetesi L'Equipe, Messi'nin görüşmelere başladığı flaş takımı duyurdu...

Inter Miami ile yollarını ayıracağı iddiaları sonrası Arjantinli yıldızın yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor. 2023 yılında MLS ekibine transfer olan Arjantinli yıldızın yeni takımı için flaş bir iddia gündeme geldi.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız L'Equipe gazetesi, Messi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile görüşmelere başladığını yazdı. Fransızlar, bu yıl sonunda sözleşmesi sona erecek olan Messi'nin takımdan ayrılacağını ifade ederek, kendisine gelen teklife sıcak baktığını yazdı.

Arjantinli yıldız ile Al Ahli arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtiliyor.