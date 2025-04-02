Mesut Bakkal MKE Ankaragücü ile anlaştı!

Geçtiğimiz gün teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayıran sarı-lacivertli yönetim, Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın getirildiği açıklandı. Başkent ekibinin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ 5. TEKNİK ADAM

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı ve sportif direktör Emre Yıldız ile dün yollarını ayırmıştı. Mesut Bakkal, sarı-lacivertli kulüpte bu sezon görev yapacak beşinci teknik adam olacak.

Trendyol 1. Lig'de 31 hafta sonunda 38 puanla 16. sırada yer alan MKE Ankaragücü, 6 Nisan Pazar günü başkent derbisinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.