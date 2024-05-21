Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

21 May 2024 13:57 - Güncelleme : 21 May 2024 14:00

TFF 3. Lig'de final oynayacak takımlar belli oldu

TFF 3. Lig'de final oynayacak takımlar belli oldu

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

A MİLLİ TAKIMA BAŞARI DİLEDİ

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.