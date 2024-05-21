Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 13:57 - Güncelleme : 21 May 2024 14:00
Süper Lig’de Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giyen Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.
A MİLLİ TAKIMA BAŞARI DİLEDİ
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım için başarı dileklerini iletti.
Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı