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 | Murat Makas

Metehan Baltacı'dan Muslera sözleri

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Başakşehir maçı sonrası şampiyonluğa ilişkin konuştu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 05:06

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Süper Lig’de kazandıkları şampiyonluğu sarı-kırmızılı camiaya armağan ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, ligin 38. ve son haftasında konuk ettiği Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Metehan Baltacı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğu hak ettiklerini belirten Metehan, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu camiaya armağan ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarı olunca camia olarak tadını çıkarıyoruz. İnşallah böyle devam edip 2026 yılında 26. şampiyonluğu elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'NIN ARKASINDA 2 SENE TOP TOPLADIM"

Fernando Muslera ve Dries Mertens'in ayrılığına da değinen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Muslera'nın arkasında 2 sene top topladım. Şimdi onunla birlikte kupa kazanmak benim için ayrı bir gurur. Mertens için söylenecek hiçbir şey yok. Şimdi toparlandık ama içeride biraz ağladık. Hem teknik hem de manevi anlamda eksikliklerini hissedeceğiz. İkisi de bizden ayrı kalmayacak. Kulübe hizmet etmeye devam edeceklerini düşünüyorum. İnşallah onlar gibi başarılı ve karakterli yabancılar gelir" diye konuştu.

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