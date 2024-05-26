Meteoroloji'den Galatasaraylıları ilgilendiren kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

26 May 2024 07:17 - Güncelleme : 26 May 2024 07:20

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk teklif geldi, en pahalı yerli futbolcu olabilir

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 23 milyon Euro'luk teklif geldi, en pahalı yerli futbolcu olabilir

Kurak geçen nisan ayının ardından Türkiye bir süredir yağışlı hava geçişlerinin etkisinde. Beklenen yaz sıcakları gelişini ertelerken yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağmurlar, tahminlere göre bugün de toprakları sulamaya devam edecek gibi görünüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Yayımlanan 26 Mayıs 2024 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, bugün 7 bölgede sağanak yağış görülecek.

Raporda ülke Genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GALATASARAY YAĞMUR ALTINDA ŞAMPİYONLUK ARAYACAK

Bunun yanında Meteoroloji 4 il için ise şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bingöl, Muş ve Bitlis'in yanı sıra futbolseverlerin bu akşam gözünün kulağının üzerinde olacağı Konya için de alarm verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk maçında Konya'da Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, rakibinin yanı sıra yağışlı hava ve ıslak zeminle de mücadele edecek. Kentte tahminlere göre hava sabah saatlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların, gece saatlerinde ise kuvvetini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Buna karşın şampiyonluk için evinde İstanbulspor'u yenerek Galatasaray'ın Konya'da mağlup olmasını bekleyecek olan Fenerbahçe ise İstanbul'da, parçalı bulutlu ancak futbol için ideal hava koşullarında sahadaki yerini alacak

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

BAZI İLLERİMİZDEN HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 27°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C Parçalı bulutlu