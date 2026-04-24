Michael Eneramo kimdir, neden öldü? Michael Eneramo hangi takımlarda oynadı? İşte, kariyeri…

Michael Eneramo Süper Lig’de çıktığı 110 karşılaşmada iz bırakan futbolcular arasında yerini almıştı. Kariyerinde Suudi Arabistan, Fransa Ligue 1, Tunus gibi liglerde forma giyen Michael Eneramo etkili gol vuruşlarıyla biliniyordu. Futbola Nijerya’da Lobi Stars altyapısında başlayan oyuncu, Türkiye’de özellikle Beşiktaş ve Sivasspor gibi takımlarda oynadığı dönemden tanınıyor. Eneramo, Sivasspor’da 2011-2013 yılları arasında gösterdiği başarılı performansın ardından Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu. Peki Michael Eneramo kimdir, neden öldü? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…

MİCHAEL ENERAMO KİMDİR?

20 Kasım 1985 yılında Nijerya’nın Kaduna bölgesinde dünyaya gelen Michael Eneramo, Türkiye’de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir, Manisaspor gibi takımlarda forma giydi. Kariyeri boyunca farklı ülkelerde oynadı ama en çok Türkiye’de tanındı.

Eneramo futbola Nijerya’da başladı ve genç yaşta yeteneğiyle dikkat çekti. Kariyerinin ilk ciddi çıkışını Tunus’un güçlü kulüplerinden Espérance de Tunis ile yaptı. Burada lig şampiyonlukları yaşadı ve Afrika kupalarında forma giydi.

En parlak dönemini 2011-12 sezonunda Sivasspor formasıyla yaşayan oyuncu, tüm kulvarlarda oynadığı 59 karşılaşmada 22 gollük katkı vermişti. Beşiktaş kariyerinde ise 27 maçta forma giyen oyuncu 5 gollük katkı verirken beklentileri karşılayamamıştı.

İstanbul Başakşehir kariyerinin ardından tekrar yuvası olarak tanımladığı Sivasspor’a geri dönen Eneramo 31 karşılaşmada 11 gollük katkı verdi.

Nijerya milli takımı resmi hesabından yapılan paylaşımda oyuncunun hayatını kaybettiği belirtildi.

