Michail Antonio ameliyat oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Aralık 2024 21:27 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 21:31
Premier Lig takımı West Ham, dün gece geçirdiği trafik kazasında forvet Michail Antonio'nun ameliyat olduğunu açıkladı.
İngiliz takımının yaptığı açıklamaya göre Michail Antonio, dün gece sonra geçirdiği trafik kazasının ardından alt bacağındaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.
34 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde hastanede gözetim altında tutulacak.
SEZON KARNESİ
West Ham United forması giyen Jamaikalı futbolcu bu sezon oynadığı 15 maçta 1 gol 1 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com