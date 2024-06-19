Michy Batshuayi Galatasaray'da! Fenerbahçe'yi reddetti, sarı kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek

19 Haziran 2024 20:52 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 20:56

Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibine transferde büyük bir çalım attı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Michy Batshuayi'nin Temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Fransız menajer akşam saatlerinde Galatasaraylı yetkililerle bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuştu.

3 YILLIK 'İMZA' ATACAK

Galatasaray, Batshuayi'ye 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 3 milyon Euro ücret teklif etti. Bunun yanı sıra 30 yaşındaki forvete 3 milyon Euro da imza parası teklif edildi.

Fenerbahçe ise yıllık 3 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşmenin yanında 1 milyon Euro imza parası verdi.

Yapılan teklifleri değerlendiren Batshuayi, tercihini sarı kırmızılılardan yana yaptı. Belçikalı oyuncunun menajeri, Galatasaray'ın 3 milyon Euro'luk imza parasını 3 yıllık sözleşme süresine yayarak ödeme teklifini de kabul etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Batshuayi Fransa'nın başkenti Paris'te sarı kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇEN SEZON 27 GOLE KATKI SAĞLADI

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY FORMASINI DAHA ÖNCE GİYMİŞTİ

Michy Batshuayi, 2017 yılında arkadaşlarıyla halı saha maçı yaparken bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in Galatasaray formasını giymişti.

ZAHA İLE YENİDEN BULUŞUYORLAR

Öte yandan Batshuayi, daha önce İngiliz ekibi Crystal Palace'ta birlikte forma giydiği Wilfred Zaha ile yeniden buluşuyor. Belçikalı futbolcu bu kez Zaha ile beraber sarı kırmızılı forma için ter dökecek.

3 BÜYÜKLERİN DE FORMASINI GİYMİŞ OLACAK

Süper Lig kariyerine 2021 yılında Beşiktaş ile kiralık olarak başlayan, daha sonraki sezon Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı gelmişti. Belçikalı golcü yeni sezonda ise Galatasaray formasını giyecek.