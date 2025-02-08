Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları terleten Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi yeni takımı Frankfurt ile ilk maçına çıktı.

Bundesliga 21. hafta maçında M'Gladbach deplasmanına giden Frankfurt, Galatasaray'dan 3 milyon euro bedelle renklerine bağladığı Batshuayi'yi karşılaşmada ilk 11'de başlatarak siftah yapmasını sağladı.

Batshuayi, karşılaşmaya 11'de başlamasının yanı sıra 57. dakikada oyundan çıkarak yerini milli futbolcumuz Can Uzun'a bıraktı.

Belçikalı futbolcu 42. dakikada sarı kart görürken maç 1-1'lik skorla berabere bitti.

Bu sonucun ardından Frankfurt 39 puanla puan tablosunda 3.'lük yerini korurken M'Gladbach ise kendisine 31 puan ile 8. sırada yer buldu.