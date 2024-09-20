Michy Batshuayi'den derbi öncesi olay paylaşım

20 Eylül 2024 17:28 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:32

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi derbi maçı öncesi olay bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.