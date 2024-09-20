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Michy Batshuayi'den derbi öncesi olay paylaşım

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 17:28 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:32
Michy Batshuayi&#039;den derbi öncesi olay paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi derbi maçı öncesi olay bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Fenerbahçe​ ile Galatasaray​ arasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbiye çok az zaman kaldı. Derbi​ maçı Ülker Stadyumu​'nda olacak. Her iki takım oyuncuları da derbi atmosferine girdi.

BATSHUAYİ'DEN MERAKLANDIRAN PAYLAŞIM

Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi​ maç öncesi paylaşımıyla dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolcu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.

Michy Batshuayi'den derbi öncesi olay paylaşım - 1. Resim

Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta 4 gol 2 asistle takımına katkı sağladı. Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atmak istediğini söyledi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Elif20 Eylül 2024 17:35

Bu Batshuayi abinin hareketleri çok güzel ama umarım Fenerbahçe'nin golünü atmaz

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