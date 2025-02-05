Michy Batshuayi'nin yeni maaşı! Türkiye'den çok farklı

3 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, maaşında büyük bir indirime gitti.

Türkiye'de yıllık net 3 milyon Euro kazanan Batshuayi, Bild'in haberine göre yeni takımından 1.5 milyon Euro kazanacak.

Deneyimli hücumcunun eski maaşına oranla yarı yarıya indirim yapması, futbolseverler arasında tepki gördü.

Ayrıca da Belçikalı golcü ile Alman ekibi arasında 2.5 yıllık sözleşme imzalandı ve anlaşma şartlarına bağlı olarak Galatasaray 500 bin Euro daha bonservis bedeli alabilir.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sezon başında geldiği Galatasaray'da şu ana kadar 30 maçta forma giyen hücumcu, 852 dakika sahada kaldı ve 7 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.