Mike Tyson - Jake Paul maçı tüm rekorları kırdı!

16 Kasım 2024 21:41 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 22:02

Boks severlerin gözü dün gece oynanan Mike Tyson - Jake Paul maçının üzerindeydi. Maçın kazananı Jake Paul olsa da iki dövüşcü de çılgın bir gelir elde etmiş oldu.

Tüm dünyanın merakla beklediği bu mücadelede kazanan isim 27 yaşında Jake Paul​ oldu. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson’ı 78-74 puanla mağlup etti.

ÖNÜNDE EĞİLDİ

Mücadelenin son raundun da maçın bitimine saniyeler kala Jake Paul, efsane rakibi Mike Tyson​'a saygısını göstererek karşısında boyun eğdi. Mike Tyson ise bu hareketin ardından genç rakibine sarıldı ve teşekkür etti.

REKOR GELİR ELDE EDİLDİ

Herkesin en çok merak ettiği konu ise efsane boksör Mike Tyson ve Jake Paul'ün kazanacakları para miktarı oldu. Bu konuda net bir açıklama yapılmasa da 27 yaşındaki Jake Paul 40 milyon dolar kazanacağı ABD basınında yer alan iddialar arasında. Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar kazanması bekleniyor.

TARTIDA YAŞANAN GERGİNLİK UNUTULDU

Maçtan bir gün önce tartıda yaşanan gerginlikte Mike Tyson, Jake Paul’a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Ancak bu olayın etkisi, maç sonrası sergilenen dostane görüntülerle tamamen silindi.

SATIŞ REKORU KIRILDI

Bloodyelbow'da yer alan habere göre ise bu karşılaşma aynı zamanda bir hasılat rekoru kırdı. Most Valuable Promotions'tan gelen açıklamaya göre; dövüşün Las Vegas dışında Amerika Birleşik Devletleri boks​ rekorunu kırdı. Şimdilik açıklanan hasılat 17,8 milyon dolar.

"O BİR İKON"

Karşılaşma sonucunda konuşan Jake Paul, şu sözlerle Mike Tyson'a saygı duyduğunu ifade etti.

"Mike Tyson, bir GOAT. Onunla dövüşebilmek bir onur. O, tam anlamıyla bir ikon!"