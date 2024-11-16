Mike Tyson - Jake Paul maçının kazananı belli oldu! Dünya bu maça kilitlenmişti

16 Kasım 2024 08:50 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 09:21

Dünyanın takip ettiği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Jake Paul, Mike Tyson’ı 8 rauntluk çekişmeli bir mücadelenin ardından 78-74 puanla mağlup etti.

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Dünya eski ağır siklet boks​ şampiyonu Mike Tyson​, kendisine meydan okuyan Youtuber Jake Paul​ karşı karşıya geldi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği 8 raund süren mücadeleyi 78-74 puanla Jake Paul kazandı.

58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul'un karşı karşıya geldiği boks maçı tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Mike Tyson - Jake Paul boks maçı için 2 milyon dolara satılan koltuklar dikkat çekmişti.

NETFLIX ÇÖKTÜ

Tarihi karşılaşmadan hemen önce, Katie Taylor ile Amanda Serrano'nun mücadelesinin son anlarını izlemek isteyen sporseverler Netflix'e erişim sorunları yaşadı. Bu durum, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

MAÇIN ÖDÜLÜ 80 MİLYON DOLAR

Karşılaşmanın büyük ödülü 80 milyon dolardı.. Kazanan Jake Paul büyük ödülün sahibi oldu.

TOKAT ATMIŞTI

Karşılaşma öncesinde kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat atmıştı İkiliyi güvenlik görevlileri zor ayırırken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

11. GALİBİYETİ

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Öte yandan müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları da yapıldı.