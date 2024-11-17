Mike Tyson maçtan sonra ilk kez konuştu! 'Pişman değilim'

17 Kasım 2024 19:15 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 19:15

Dünyanın merakla beklediği boks karşılaşması olan Mike Tyson - Jake Paul karşılaşması gerçekleşti. 78-74'lük puanla maçın galibi Jake Paul olmuştu. Mücadeleden sonra efsane boksör Mike Tyson sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Boks​ severlerin merakla beklediği maçta Jake Paul​'a kaybeden eski dünya şampiyonu efsane boksör Mike Tyson​, sosyal medya hesabından Haziran ayında ölüm tehlikesi geçirdiğini açıkladı. Tyson sağlığının ciddi şekilde bozulduğunu itiraf ederek "8 kan nakli geçirdik. Bu, kaybettiğiniz ama yine de kazandığınız bir durumdu." dedi.

"RİNGE ÇIKMAKTAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Dün gece için minnettarım. Son kez ringe çıkmaktan pişman değilim. Hastanede kanımın yarısını kaybettim ve 25 kilo verdim. Sağlıklı olmak için büyük bir savaş verdim, bu yüzden kazandım. Çocuklarımın beni, yaşımın yarısı kadar yetenekli bir dövüşçüyle, tıklım tıklım dolu bir Dallas Cowboy stadyumunun önünde 8 raundu bitirirken görmeleri, hiçbir erkeğin istemeye hakkı olmayan bir deneyimdi" şeklinde konuştu.