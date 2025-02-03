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Milan Santiago Gimenez ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 19:25 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 19:47
Milan Santiago Gimenez ile sözleşme imzaladı!

İtalyan devi Milan, Galatasaray'a gönderdiği Alvaro Morata'nın yerine Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.

Serie A takımı Milan, Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i transfer etti.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandı.

Hollanda temsilcisinde toplam 105 karşılaşmaya çıkan Gimenez, söz konusu maçlarda 65 gol, 14 asist yaptı. Golcü futbolcunun Milan'da 7 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Yapılan açıklamada Feyenoord'a ödenecek bonservis bedeline yer verilmezken, İtalya medyasında transferin 32,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği iddia edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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