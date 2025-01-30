Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.