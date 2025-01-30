Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:45
Fenerbahçelilerin merakla imzasını beklediği Slovak stoper Milan Skriniar sonunda imzayı attı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan transferin resmileştiğini duyurdu.
Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.
İşte o paylaşım:
Kaynak: tgrthaber.com