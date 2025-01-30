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Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:45
Milan Skriniar Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçelilerin merakla imzasını beklediği Slovak stoper Milan Skriniar sonunda imzayı attı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medyadan transferin resmileştiğini duyurdu.

Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

İşte o paylaşım:

Milan Skriniar, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor

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Kaynak: tgrthaber.com

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