Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Milan Skriniar'dan transfer açıklaması: "İtalya harika olurdu"

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Milan Skriniar, şaşırtan açıklamalarda bulundu. Marek Hamsik'in jübile maçı öncesinde röportaj veren Milan Skriniar, İtalya ihtimaline dair açık kapı bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milan Skriniar'dan transfer açıklaması:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 18:40

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Transfer süreçlerine dair röportaj veren yıldız stoper, adeta İtalya'ya mesaj gönderdi.

MILAN SKRINIAR'DAN NAPOLI SÖZLERİ

'de forma giyme ihtimali sorulan Skriniar, "Lobotka en yakın arkadaşlarımdan biri. Bu yüzden neden olmasın! Her şey mümkün. Lobotka ile oynamayı çok isterim, bu benim için harika olurdu." ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşı Hamsik'e övgülerde bulunan tecrübeli savunmacı, "Hamsik, Napoli'nin ve Slovakya'nın efsanelerinden biri. Onun son maçında oynamak güzel ve eğlenceli." dedi.

Milan Skriniar'dan transfer açıklaması: "İtalya harika olurdu"

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı lacivertli formayla 23 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Milan Skriniar'dan transfer açıklaması: "İtalya harika olurdu"

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
PSG, deneyimli oyuncusu için 10 milyon Euro civarlarında bir transfer girdisi bekliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!
Dorukhan Toköz imzayı atıyor: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Napoli
#Napoli
#Fenerbahçe Transferi
#Milan Skriniar
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.