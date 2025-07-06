Milan Skriniar'dan transfer açıklaması:

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber geldi. Transfer süreçlerine dair röportaj veren yıldız stoper, adeta İtalya'ya mesaj gönderdi.

MILAN SKRINIAR'DAN NAPOLI SÖZLERİ

Napoli'de forma giyme ihtimali sorulan Skriniar, "Lobotka en yakın arkadaşlarımdan biri. Bu yüzden neden olmasın! Her şey mümkün. Lobotka ile oynamayı çok isterim, bu benim için harika olurdu." ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşı Hamsik'e övgülerde bulunan tecrübeli savunmacı, "Hamsik, Napoli'nin ve Slovakya'nın efsanelerinden biri. Onun son maçında oynamak güzel ve eğlenceli." dedi.

MILAN SKRINIAR VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, sarı lacivertli formayla 23 maça çıkmış ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.